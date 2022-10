W czwartek polscy piłkarze ręczni zagrają w Katowicach z Włochami. To eliminacje mistrzostw Europy, ale i test przed mundialem w Polsce

Najbliższy rywal naszej reprezentacji przed losowaniem eliminacji EHF Euro 2024 był w czwartym koszyku, ale to wcale nie oznacza, że można go lekceważyć. Selekcjoner Patryk Rombel przekonuje, że jego podopiecznych czeka niełatwa przeprawa.

– Oczywiście dobrze, że gramy w Katowicach, bo na pewno jest to doświadczenie na przyszłość, tak zawodników, jak i dla całego sztabu. To na pewno nam pomoże. Do mistrzostw świata pozostało jeszcze trochę czasu, ale musimy się skoncentrować na eliminacjach do mistrzostw Europy – mówi trener polskiej kadry Patryk Rombel.

– Traktujemy ten mecz bardzo poważnie, a te dwa najbliższe spotkania będą dla nas świetnym przygotowaniem do mistrzostw świata. Wiadomo, że dla nas ważne jest, żebyśmy mogli zgrywać się jako drużyna, bo ostatnie kilka miesięcy każdy z nas spędził w swoim klubie i musimy to zrobić od nowa – dodaje reprezentant Polski Ariel Pietrasik.