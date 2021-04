W diecezji włocławskiej coraz mniej księży. Jest kryzys powołań - pisze bp Wiesław Mering w liście do wiernych

Biskup włocławski Wiesław Mering, pisząc w liście pasterskim o kryzysie powołań, przypomniał: "Kiedy w 2003 roku przyszedłem do diecezji, jako nowy biskup włocławski, wszystkich księży inkardynowanych do niej było 540 dzisiaj jest ich już tylko 492, z czego coraz większą liczbę stanowią księża w wieku starszym oraz emeryci, których obecnie jest 71. W 2020 roku zmarło aż 13 kapłanów, a od początku tego roku już pięciu".

Za najbardziej zauważalny sygnał o pogarszającej się sytuacji personalnej w diecezji bp Mering uznał spadającą liczbę młodych księży. "18 lat temu w diecezji pracowało 152 wikariuszy, dzisiaj już tylko 118. Oznacza to, że w parafiach, w których kiedyś posługę kapłańską pełniło pięciu czy czterech wikariuszy dziś jest ich zaledwie trzech lub dwóch; w parafiach z dwoma wikariuszami obecnie, najczęściej pracuje jeden. A co powiedzieć o tych parafiach, w których od lat wikariusza nie ma już wcale i pracę duszpasterską prowadzi sam ksiądz proboszcz?!".

Biskup musi podejmować trudne decyzje personalne

"Mała liczba święconych kapłanów, choroba, wypadki losowe, śmierć zabierająca księży w sile wieku jak to miało miejsce w ostatnim czasie, gdy diecezja straciła kilku kapłanów z powodu epidemii koronawirusa, to wszystko sprawia, że biskup musi podejmować kolejne niełatwe decyzje personalne i zabierać księdza z jednej parafii, by posłać go tam, gdzie jest jeszcze większa potrzeba - pisze bp Mering. - Obecnie w 10 parafiach brakuje księży, by móc odbudować stan personalny sprzed roku".