W gminach wokół Bydgoszczy wszystko dla pań. Przed nami cztery dni świętowania

Ale to dopiero początek Szubińskiego Tygodnia Kobiet. W czwartek 7 marca wybrać się warto do muzeum, gdzie w ramach wydarzenia „Projekt Kobieta 2024” organizatorzy oddadzą głos paniom.

Spacerkiem do Grzecznej Panny

W weekend w ramach tygodnia kobiet wybrać się można na spacer nordic walking z Szubina do Grzecznej Panny. Zbiórka chętnych w sobotę o godz. 10 w parku przy ul. Nakielskiej. Będzie też koncert Sary Powagi i grupy One Take Band w Szubińskim Domu Kultury. Kiedy? W sobotę 9 bm. o godz. 18.

Rock&rollowe brzmienia królować będą za to na koncercie w Solcu Kujawskim. Impreza już w czwartek 7 marca o godz. 18 w Soleckim Centrum Kultury. Z okazji Dnia Kobiet wystąpi tu zespół „Szulerzy”, finalista 3. edycji programu Must Be The Music – Tylko Muzyka.