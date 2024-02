Remont mostu w Samociążku przebiega sprawnie. Nie ma opóźnień. Kiedy nim przejedziemy?

Kwiecień wątpliwy, maj pewny

Pół wieku zrobiło swoje

Most nad kanałem lateralnym w Samociążku stoi pół wieku. Pięć lat temu okazało się, że z jego nośnością jest coś nie tak. W 2019 r. wprowadzono ograniczenie nośności najpierw do 16, a potem do 20 ton. Pojawiły się też barierki, między którymi mieścił się tylko jeden pojazd. Na moście wprowadzono ruch wahadłowy.

Przetarg na to zadanie wygrała firma Kormost. Prace rozpoczęły się 1 lipca 2023 r. Zamknięcie przeprawy dla ruchu miało nastąpić 1 sierpnia, ale udało się termin ten przeciągnąć na wrzesień 2023 r. To co mógł wykonawca starał się zrobić przy otwartym ruchu, by do minimum ograniczyć utrudnienia. Teraz też deklaruje, że zrobi co może, by inwestycję zakończyć jak najszybciej.