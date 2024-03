W Szubinie po raz siódmy pobiegli Tropem Wilczym. Na starcie blisko 180 osób, w tym setka dorosłych

Wśród organizatorów imprezy strzeleckiej m. in. ogólnopolski kwartalnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym, Bractwo Kurkowe z Szubina oraz Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie. W ofercie tej placówki są m. in. wojskowe klasy mundurowe.

Biegom Tropem Wilczym towarzyszyły w Szubinie zawody strzeleckie. Bo w lasku Wesółka, gdzie startują biegacze jest też strzelnica Bractwa Kurkowego w Szubinie. W przeciwieństwie do biegów impreza strzelecka trwała dwa dni. - Dzisiaj startuje 28 strzelców, wczoraj było ich około 60. – poinformowano nas w niedzielę 3 marca w biurze zawodów.

Pasjonaci z Kcyni przygotowali pokaz

Zanim padła komenda do pierwszego biegu obecni obejrzeć mogli pokaz historyczny przygotowany przez pasjonatów z Towarzystwa Historycznego w Kcyni. Pokazano jak wyglądać mogła jedna z potyczek zbrojnych z udziałem Żołnierzy Wyklętych. A grup takich sporo działało na Pałukach, zwłaszcza w rejonie Barcina i Żnina.

Przedstawiciele towarzystwa rozbili w lasku Wesółka obóz. Wielu biegaczy podchodziło do nich przed startem lub po zakończeniu biegu, by obejrzeć broń i inne pamiątki z czasów II wojny światowej.

- Byliśmy w Rynarzewie, Zamościu, teraz jesteśmy tutaj. Kolejne nasze plany to wyjazd na inscenizację zdobycia Kołobrzegu w dniach 15-16 marca. Przygotowujemy się też do dużej imprezy w Kcyni. 15 czerwca przy dworcu kolejowym w Kcyni pokażemy inscenizację desantu w Arnhem, w którym brała udział 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego – informuje Henryk Kitkowski, wiceprezes Towarzystwa Historycznego w Kcyni.

Wśród zawodników wielu bydgoszczan, spotykamy też biegaczy z pow. nakielskiego, świeckiego, inowrocławskiego, a także z Wielkopolski. - Przyjechałem do Szubina z kolegami z klubu Team RUN Gołańcz. Oni są tu pierwszy raz, ja kolejny. Polecam ten bieg. Jest mały, ale panuje bardzo sympatyczna atmosfera – chwali imprezę Mariusz Kopliner z Gołańczy.

Od malucha po seniora

Jako pierwsi do rywalizacji stanęli najmłodsi. Przygotowano dla nich 100 m trasę. - Wszyscy jesteście zwycięzcami, dlatego nikt się nie przepycha, biegniemy spokojnie – apelowała do maluchów przedstawicielka organizatorów. Starsze dzieci i młodzież pobiegli na 400 i 800 m. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i torbę z różnościami, w której był m. in. kupon na kiełbaski z grilla.