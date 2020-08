W gminie Dębowa Łąka w powiecie wąbrzeskim po raz pierwszy powołano zastępcę wójta

W gmina Dębowa Łąka dzieci nie będą jeździć do szkoły autobusem? Sprawdzamy!

- Mam dwójkę małych dzieci. Pani dyrektor powiedziała, że dzieci mają chodzić do szkoły do Radowisk - mówiła podczas ostatniej sesji Jowita Żurawska z Lipnicy w nawiązaniu do planów rezygnacji od 1 września z transportu do szkół autobusami dzieci z gminy Dębowa Łąka. Zgodnie z os...