W gminie Książki w powiecie wąbrzeskim strażacy i żołnierze poszukiwali mężczyzny. Zobaczcie zdjęcia z ćwiczeń Karina Knorps-Tuszyńska

W ćwiczeniach na terenie gminy Książki brali udział strażacy ochotnicy z powiatu wąbrzeskiego oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej

Na terenie Książek w powiecie wąbrzeskim zaginął mężczyzna, którego poszukiwali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach. Z racji, że poszukiwania nie były skuteczne, o pomoc zwrócili się do Wojsk Obrony Terytorialnej i wspólnie z żołnierzami przeszukiwali okoliczne jeziora i stawy. Jednak uspokajamy - to, na szczęście, tylko scenariusz ćwiczeń, które były prowadzone na terenie gminy Książki w miniony weekend. - Cieszę się, że dzięki Wojskom Obrony Terytorialnej mogę przekazywać doświadczenie, które zdobyłem przez lata zawodowej służby wojskowej oraz ochotniczej służby w OSP. Umożliwia mi to pomoc w pełnym zakresie dla społeczności z mojej najbliżej okolicy - mówi st. szer. Damian Kuczyński, który jest żołnierzem zawodowym oraz strażakiem ochotnikiem w OSP w Książkach.