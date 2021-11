W gminie Sępólno od 1 stycznia wzrosną stawki podatków i opłat lokalnych

Podniesienie stawek podatkowych zostało wymuszone obecną sytuacją gospodarczą oraz polityką w zakresie finansów publicznych. Dlatego też w 2022 roku podatki i opłaty lokalne wzrosną o 5 procent.

- Dochody gmin maleją, a inflacja rośnie – mówi Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

Po zmianachpodatek od nieruchomości dla budynków mieszkalnych wzrośnie o 4 grosze. Obecnie wynosi on 0,81zł/m2. Od nowego roku będzie to 0,85zł/m2. Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie o 1,08zł/m2. Obecnie wynosi on 21,54zł/m2. Po zmianach będzie to 22,62zł/m2.

Podatek transportowy od małych ciężarówek wzrośnie z poziomu 787,00zł do 826,00zł. Od dużych autobusów z poziomu 2202,00zł do 2313,00zł.