W gminie Wielgie okres wakacyjny jest bardzo pracowity, szczególnie w placówkach oświatowych!

Trwa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem. Będzie ona kosztować prawie 3 miliony zł. Prowadzone są też prace remontowe w Szkole Podstawowej w Czarnem.

W gminie Wielgie starają się jak najlepiej wykorzystać okres wakacyjny, by przygotować szkoły na powrót uczniów. Wakacje są już na półmetku i ani się obejrzymy, jak zabrzmi pierwszy dzwonek. W Szkole Podstawowej w Czarnem trwają prace remontowe. Gdzie istnieje taka potrzeba są też odświeżane sale lekcyjne. Ponadto dokończono budowę parkingu.

Termomodernizacja budynku ZPO w Wielgiem

Od maja br. trwa kolejny etap termomodernizacji budynku, w którym mieści się Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem. Jest wymieniana instalacja centralnego ogrzewania oraz wszystkie lampy oświetleniowe. Zostanie zainstalowana fotowoltaika, co pozwoli zaoszczędzić na energii elektrycznej. Prace potrwają do końca wakacji, by na rozpoczęcie nowego roku szkolnego wszystko było już gotowe. To potężna inwestycja, która będzie kosztować prawie 3 miliony zł. Samorząd otrzymał tu dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.