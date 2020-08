W gminie Wielgie pomagają osobom niepełnosprawnym i seniorom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem realizuje trzy programy z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz jeden z dotacji celowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ten ostatni to „Opieka 75+”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. W tym roku realizuje trzy programy z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Pierwszy z nich to asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, który w całości jest finansowany z tego funduszu. Jest on skierowany do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Polega on na asystowaniu w codziennym funkcjonowaniu. Może to być pomoc w pójściu do kościoła, w odwiedzinach krewnych czy w zrobieniu zakupów.

- Na realizację tego programu otrzymaliśmy ponad 32 tys. zł – mówi Anna Wysocka, pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgiem, a zarazem realizatorka tych programów. – Nasze działania skupiają się przede wszystkim na uła-twieniu osobom niepełnosprawnym kontaktów społecznych. To bardzo ważne, by ci ludzie nie byli skazani na samotność w czterech ścianach.

Na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem otrzymał prawie 122 tys. zł. Tu samorząd gminny dokłada taką samą kwotę, bo finansowanie z zewnątrz wynosi 50 proc. wartości całego zadania. Mieszczą się tu zarówno zwykłe usługi opiekuńcze dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jak i specjalistyczne - dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia. Mogą je świadczyć osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym .

- Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że władze naszej gminy nie boją się nowych wyzwań, co wiąże się też z obciążeniem budżetu – stwierdza Edyta Wiśniewska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem. My nie obawiamy się dodatkowej pracy, bo ona realnie przekłada się na konkretne wsparcie dla naszych podopiecznych.

We wrześniu br. zostanie uruchomiony program „Opieka wytchnieniowa”. Jest on skierowany do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w zasadzie członków ich rodzin lub opiekunów. Powstał on z myślą o osobach sprawujących bezpośrednią opiekę, które wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki. Gmina Wielgie otrzyma wsparcie finansowe na koszty realizacji tego zadania w wysokości do 80 procent kosztów jego realizacji.

GOPS w Wielgiem przystąpił jeszcze do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+”. W jego ramach z usług opiekuńczych korzystają cztery osoby w wieku powyżej 75 lat. Tu wkład własny gminy wynosi 50 proc.