W Grucie pod Grudziądzem zbudowano nowe przedszkole. Placówka jest już otwarta

Budowa z dużymi dotacjami

- Do wybrania takiego rozwiązania zmusiła nas sytuacja. Nie mieliśmy odpowiedniej działki, na której mogłoby zostać zbudowane przedszkole. Rozważaliśmy rozbudowę dotychczasowej siedziby w Mełnie, ale wówczas praktycznie nie byłoby żadnego parkingu - wyjaśnia Waldemar Kurkowski. - Ma to swoje zalety, bo prowadzi do zmniejszenia kosztów. Szkoła i przedszkole korzystają bowiem ze wspólnej kuchni, w przyszłości także ogrzewanie będzie wspólne. Planujemy utworzenie oddziału szkolno-przedszkolnego, więc obie instytucje będą miały jednego dyrektora.

Gmina Gruta stawia na rozwój. Plany są ambitne

Waldemar Kurkowski, który zamierza ubiegać się o reelekcję, zdaje sobie sprawę z wyzwań, przed którymi stanie gmina Gruta w nadchodzących latach.

- Na pewno konieczne jest dalsze inwestowanie w modernizację infrastruktury wodnej i przebudowę dróg. W planach mamy także stworzenie centrum rehabilitacji w Mełnie, w budynku, w którym do tej pory mieściło się przedszkole. Dobrą drogą jest też stawianie na odnawialne źródła energii. Chcielibyśmy, by w przyszłości każdy budynek użyteczności publicznej w naszej gminie był wyposażony w instalacje fotowoltaiczne i by stare kotły na węgiel zastąpiły nowoczesne pompy ciepła. Chcemy także wymienić oświetlenie uliczne na ledowe - wylicza wójt Kurkowski.

Włodarz gminy Gruta podkreśla też, że za kilka lat przebiegać będzie tędy droga ekspresowa, co otworzy nowe możliwości. - By ściągnąć do gminy inwestorów i wykorzystać położenie przy trasie S5, planujemy stworzenie strefy ekonomicznej. Nowe zakłady to nie tylko miejsca pracy, ale także dodatkowe wpływy do budżetu - podkreśla Waldemar Kurkowski.