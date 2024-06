W Grudziądzu decydują jak wydać 5 mln zł. I czy... odwołać władze Spółdzielni Mieszkaniowej

Walne zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu

W poniedziałek (3 czerwca) rusza cykl zebrań w ramach Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu . Całe walne zgromadzenie odbędzie się w pięciu częściach, osobno dla każdego z osiedli tej administracji. Zebrania odbywać się będą codziennie do 7 czerwca.

W głosowaniach lokatorzy i właściciele lokali Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu decydować będą m.in. o tym co zrobić z nadwyżką bilansową w wysokości 5,370 mln zł , którą w ubiegłym roku wypracowała administracja.

Zarząd SM proponuje, aby pieniądze te w całości przeznaczyć na fundusz remontowy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych. Mają one zostać wykorzystane m.in. jako wkład własny do montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej.

Takie inwestycje przeprowadzono już na 16 budynkach, a produkowany prąd wykorzystywany jest m.in. do zasilania wind oraz oświetlania części wspólnych budynków jak klatki schodowe i piwnice.

Propozycja grupy lokatorów: Odwołać władze Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu

Zgodnie ze statutem administracji, projekty uchwał na walne zgromadzenie składać może grupa co najmniej 10 członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu.

Kolejne proponowane uchwały dotyczą wprowadzenia zmian do statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, które mają jej zarząd zmniejszyć do jednej osoby, a skład rady nadzorczej do pięciu osób.