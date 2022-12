W Grudziądzu i Tucholi podróżni uzyskają lepszy dostęp do kolei. Poprawi się także w Nakle

Inwestycje za około 26 mln zł netto zostaną sfinansowane ze środków „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Jak informuje nas Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Nowy przystanek Grudziądz Rządz (linia kolejowa nr 207 Toruń Wschodni – Malbork) ułatwi podróże w kierunku Torunia. Jednokrawędziowy peron powstanie w pobliżu skrzyżowania z ul. Południową i drogą krajową nr 55. Zakończenie prac planuje się w połowie 2024 r.

Przystanek Grudziądz Centrum (linia kolejowa nr 208 Działdowo – Chojnice) zwiększy dostęp do kolei na trasie do Bydgoszczy. Peron zostanie zbudowany w rejonie wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmińskiej. Zakończenie prac planowane jest do końca 2023 r. Przystanki w Grudziądzu powstaną za ponad 5 mln zł netto.

Nowy przystanek Tuchola Rudzki Most (linia kolejowa nr 208) zwiększy możliwości podróży pociągiem w kierunku Chojnic i Bydgoszczy. Peron powstanie za 2,2 mln zł netto przy skrzyżowaniu z ul. Międzylesie. Planowane oddanie przystanku do użytku do końca 2023 r.