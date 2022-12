Statystyki na drogach regionu poprawiają się. Przed świętami jednak trzeba uważać

Od początku roku do 19 grudnia na kujawsko-pomorskich drogach doszło do 744 wypadków (o 30 mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego), zginęło 100 osób (o 20 mniej), rany odniosło 828 (o 10 mniej), odnotowano 20 tys. 935 kolizji (4 tys. 347).

- Statystyka wypadków jest lepsza, co nie oznacza, że satysfakcjonująca. Wynika z kilku czynników. Ten pierwszy to dokładna i jak się okazuje trafna analiza tego, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków i jaki mają charakter, i kierowanie tam odpowiednich sił i środków. Czynnik drugi to wprowadzone w tym roku zmiany legislacyjne i znaczące zaostrzenie wysokości mandatów oraz zwiększenie liczby przyznawanych za wykroczenia punktów karnych – komentuje na gorąco mł. insp. Maciej Zdunowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.