To co złe zostało za nami. Teraz całą drogą S5 przez Kujawy i Pomorze jedziemy pełnym gazem

Na całej długości drogi S5 w województwie kujawsko-pomorskim, a to 128 kilometrów, jeździmy już z docelową dozwoloną prędkością – informuje bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA. To oznacza, że zdjęto ostatnie znaki ograniczające szybkość do 80 km na godz. i można zwiększyć ją do 120 km na godzinę.

Ważne jest, że do tej właśnie prędkości, a nie do 140, bowiem mamy do czynienia z drogą ekspresową, nie autostradą. Policja patroluje „eskę” i wyciąga konsekwencje wobec niestosujących się do przepisów, a te są bolesne dla kieszeni.

Ostatni „bój” na S5 w naszym regionie toczył się o 22,4- kilometrowy odcinek z Dworzyska (węzeł Świecie Południe) do Aleksandrowa (węzeł Bydgoszcz Północ), gdzie trasa (nadal jako S5) przechodzi w północno-zachodnią obwodnicę Bydgoszczy.