W Grudziądzu otwarto wyremontowany Spichlerz 57. W sobotę i niedzielę będą tutaj atrakcje. Zobacz zdjęcia

Pomysł, aby zaadaptować spichlerz 57 na potrzeby grudziądzkich organizacji pozarządowych zrodził się trzy lata temu.

- Jeszcze kilka miesięcy temu było to miejsce zrujnowane. Dzisiaj możemy podziwiać coś niesamowitego - podczas piątkowego otwarcia mówił Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - Dzisiaj spełnia się marzenie o pięknym Grudziądzu, rewitalizacji tego, co w Grudziądzu mamy najlepsze, o spichlerzach grudziądzkich, co konsekwentnie od wielu lat razem robimy.

Remont spichlerza 57 kosztował ponad 8,8 mln złotych, z czego ponad 7,6 mln złotych to wsparcie z marszałkowskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Za to wsparcie Glamowski szczególne podziękowania skierował do marszałka województwa.

Prezydent Glamowski przypomniał o odnowionych już wcześniej spichlerzach muzeum "Flis", spichlerzu 45, spichlerzu urzędu miejskiego. Zapowiedział, że niebawem otwarty zostanie spichlerz nr 30, w którym swoją siedzibę będzie miało reaktywowane w Grudziądzu Polskie Towarzystwo Historyczne. Miasto przygotowuje się też do rewitalizacji spichlerza 34, w którym siedzibę mieć ma Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Glamowski dodał, że miasto złożyło wniosek do programu "Polski ład" o wsparcie modernizacji kolejnego spichlerza, o numerze 37, gdzie mają znaleźć się kolejne pomieszczenia muzeum.