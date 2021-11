W Grudziądzu pijany w sztok kierowca tira spowodował kolizję. Ile miał? Policja: "Każdy nietrzeźwy za "kółkiem" to potencjalny zabójca"! PA

Prowadzący tira gdańszczanin miał 2,5 promila. Spowodował kolizję na terenie zakładu produkcyjnego w Grudziądzu Nadesłane

60-letni mieszkaniec Gdańska do Grudziądza przybył manem do jednego z zakładów produkcyjnych w naszym mieście. To tutaj spowodował kolizję. Ujęli go ochroniarze i zatrzymali do czasu przyjazdu policji. Ile "wydmuchał"?