Zaostrzenie prawa karnego. Wypijesz po wypadku - i tak skażą Cię jakbyś pił przed

Kontrole trzeźwości kierowców to rutyna. W tym roku na drogach regionu wykonano ich już 531 tys. 753

Od 1 października tego roku obowiązuje zaostrzone prawo wobec tych kierowców, którzy spowodowali wypadek lub zwykła kolizję i tłumaczą policjantom, że wypili dopiero przed chwilą – ze zdenerwowania.

- Jak się wydaje, ta informacja nie dotarła jeszcze do wszystkich, bo wciąż słyszymy takie tłumaczenia. Bywa, że kierowca oddala się z miejsca zdarzenia, po czym po 3-4 godzinach zgłasza na komisariat i przekonuje, że wypił już po, a nie przed. Teraz niezależnie od tego, czy wypił wcześniej czy później, odpowiedzialność jest taka sama – wyjaśnia podkom. Remigiusz Rakowski, specjalista Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Oficer dodaje, że w nowych przepisach chodziło o ułatwienie pracy policjantom. Przeprowadzone w odpowiednio krótkim czasie badania krwi mogą wykazać czy kierowca wypił przed czy po, ale to komplikuje cały proces dochodzenia do prawdy. To jednak także ważny komunikat dla zmotoryzowanych, iż w żadnych okolicznościach nie powinno się spożywać alkoholu ani innych środków odurzających.

Mandat jest słony

Odpowiedzialność karna przed sądem takiej osoby, którą znowelizowany Kodeks karny uznaje za winną spożywania alkoholu, to jedno, a drugie to sankcja za wykroczenie, którym jest samo prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających - nowy taryfikator policyjny wycenia je na 3 tys. zł.

Taki mandat zatem płaci sprawca niezależnie od tego, że zaklina się, iż wypił już po zaistnieniu kolizji czy wypadku, a zanim na miejsce zdarzenia przyjechała policja.

Tak można trafić za kraty

- Pijany kierowca powoduje duże zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Wmawianie sobie, że oto pojadę tylko do pobliskiego sklepu i nic się nie stanie, jest zdecydowanie złe. Taka decyzja może kosztować kogoś życie – uświadamia Remigiusz Rakowski.

Uświadamia też, iż za tę złą decyzję można trafić za kraty, co oznacza nie tylko zmarnowanie sobie życia, ale też narażenie na poważną traumę najbliższej rodziny.

Sądy są zwykle litościwe dla tych, którzy zostali zatrzymani za jazdę „pod wpływem” (bez spowodowania wypadku) po raz pierwszy, ewentualnie drugi, ale za kolejne przestępstwa (bo tak się je kwalifikuje) już nie – idzie się do więzienia. W regionie za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej kary odsiaduje ok. 600 osób, a większość z nich właśnie za recydywę po zatrzymaniu do rutynowej kontroli.

Tylu kierowców wpada w regionie

Zaskakująco dobrze wypadła ostatnia (poniedziałkowa) kontrola na ulicach Bydgoszczy w ramach akcji „Trzeźwy Kierujący”. W trakcie dwugodzinnych działań policjanci skontrolowali 1146 kierowców i wszyscy byli trzeźwi – poinformował mł. asp. Krzysztof Bratz z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.

Ale to wyjątek. Od początku tego roku do końca października na kujawsko-pomorskich drogach zatrzymano 2 tys. 200 pijanych kierowców (powyżej 0,5 promila alkoholu) oraz 3 tys. 821 (w tym rowerzystów i e-hulajnogistów) po użyciu alkoholu (0,2-0,5 promila, co jest wykroczeniem). Policja wykonała 588 tys. 535 badań trzeźwości. W tym samym okresie roku ubiegłego policja zatrzymała w naszym regionie 2 tys. 603 pijanych i 3 tys. 586 po użyciu. Wykonano 531 tys. 753 badań trzeźwości.

Zapowiada się konfiskata pojazdów

W znowelizowanym Kodeksie karnym znalazł się także iście rewolucyjny zapis o konfiskacie pojazdów nietrzeźwym kierowcom, tyle że ten ma wejść w życia 14 marca 2024 roku. Konfiskata na rzecz skarbu państwa dotyczyć będzie tych zatrzymanych na drodze kierowców, u których wykryje się co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. Jeśli kierowca spowoduje wypadek, mając przynajmniej promil alkoholu, także straci pojazd.

Natomiast zawartość alkoholu we krwi między 0,5 a 1 promilem będzie podstawą dla sądu do rozważenia, czy dokonać konfiskaty czy też nie.

Kradzież tablic rejestracyjnych to przestępstwo

Od 1 października tego roku zaostrzono także sankcje za kradzież tablic rejestracyjnych, które zazwyczaj służą złodziejom do okradania stacji benzynowych. Nie jest to już wykroczenie, a przestępstwo i za takie grozi nawet 5 lat więzienia.

Autobus elektryczny