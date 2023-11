W Grudziądzu rodzina i tłumy młodych ludzi żegnały 17-letniego Oliwiera z Grudziądza. Zdjęcia z pogrzebu

Msza pogrzebowa odprawiona została w kościele Niepokalanego Serca NMP, "Młodzieżowym" w Grudziądzu. Świątynia była pełna osób, które przyszły pożegnać 17-latka. Byli to głównie młodzi ludzie, koleżanki i koledzy, znajomi, rówieśnicy Oliwiera poruszeni tym co się stało. Nie wszyscy zmieścili się w kościele. Niektórzy z wieńcami, ale wielu z pojedynczymi białymi różami, stali przed świątynią, w której trwała smutna uroczystość.

- Jesteśmy tu po to, by podziękować, za to, że Oliwier z nami był, był radością, był kimś kto miał przyszłość przed sobą. I kto szukał, bo czas każdego życia to szukać Boga. Czas naszej śmierci - go znaleźć, na wieczność wiekuistą. W tym momencie pełnym smutku musimy go pożegnać - mówił kapłan do bliskich nastolatka. Ale także licznie zgromadzonej młodzieży.