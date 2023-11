Agresor doprowadzony do sądu

Czekamy jeszcze na dalsze informacje w tej sprawie. Z tego, co do tej pory udało się ustalić, wynika, zaraz po zdarzeniu mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. Do sądu zwrócono się o zastosowanie wobec mężczyzny środków zabezpieczających, prawdopodobnie tymczasowego aresztowania, z uwagi na czyn, o popełnienie którego był podejrzewany. Sąd jednak nie przychylił się do tego wniosku.