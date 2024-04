W Inowrocławiu nerwy zdradziły poszukiwanego przestępcę. Wpadł z narkotykami

- Jak się okazało, w policyjnych systemach widniał on jako poszukiwany do odbycia roku kary pozbawienia wolności za znęcanie się nad osobą najbliższą - mówi sierżant sztabowy Emil Gawroński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

Woreczek z kryształkami u inowrocławianina

Jak się okazało, nie był to jeszcze koniec problemów mężczyzny. Podczas dalszych czynności mundurowi znaleźli u niego woreczek strunowy z kryształkami. Substancja została zabezpieczona i przekazana do dalszych badań. Jeśli wykażą one, że to jakiś zakazany środek, mężczyzna usłyszy w związku z jego posiadaniem zarzut.

Czterdziestolatek trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.