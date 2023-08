W Inowrocławiu podał się za kolegę jej syna i oszukał kobietę na 300 zł

W poniedziałek (31 lipca) po południu do mieszkania w bloku na Osiedlu Nowym w Inowrocławiu zadzwonił mężczyzna. Kobiecie, która tam mieszka powiedział, że jest kolegą z pracy jej syna.

- Mężczyzna powiedział, że jej syn kupuje zmywarkę i zabrakło mu około 300 złotych. Dlatego wysłał kolegę do matki. Kobieta uwierzyła w historię i przekazała nieznajomemu 300 złotych. Potem zadzwoniła do syna. Wówczas dowiedziała się, że ten nic nie kupował i nikogo do matki nie wysyłał - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.

Policja ostrzega: