W Inowrocławiu rozegrano Mikołajkowy Turnieju Szachowy o Bombkę Feniksa. Wygrał Jan Budrewicz. Zdjęcia

W Mikołajkowym Turnieju Szachowym o Bombkę Feniksa rozegranym w miłej, przedświątecznej atmosferze z udziałem 18 zawodników zwyciężył Jan Budrewicz (ITS Feniks Inowrocław) przed Tomaszem Palaczem (UKS Gambit Toruń) - obaj po 5,5 pkt.. Kolejne miejsca zajęli: Michał Jaśtak (ITS Feniks), Sławomir Napierała (Inowrocław) oraz Tomasz Szczepaniak (ITS Feniks) - wszyscy po 4,5 pkt.

W klasyfikacji juniorów triumfował Wiktor Weber (ITS Feniks) przed Franciszkiem Palaczem (Gniewkowo) - obaj po 4 pkt, Janem Oczachowskiem (ITS Feniks) - 3,5 pkt oraz Adamem Łubianką (ITS Feniks) i Arturem Volochii (Inowrocław) - obaj po 3 pkt.

Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk Anny Chodorowskiej, prezes Fundacji Feniks, a wszyscy uczestnicy słodkie upominki.

Organizatorzy dziękują Cechowi Rzemiosł Różnych za udostępnienie auli oraz Michałowi Jaśtakowi za wzbogacenie puli nagród.