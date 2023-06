Postulaty rzemieślników z Inowrocławia i powiatu dotarły już do minister rodziny i polityki społecznej

W załączonym do postulatów apelu, przedstawiciele rzemieślników z Inowrocławia i powiatu podkreślili, że nasze województwo, jak i powiat inowrocławski charakteryzują się niskim potencjałem gospodarczym . Przypomnieli, że w styczniu br. poziom bezrobocia w powiecie wynosił 11,3 proc. Zwrócili też uwagę, że Inowrocław, największe miasto powiatu, według badań prof. Wojciecha Śleszyńskiego z PAN, zaliczone zostało do miast kryzysowych i zagrożonych marginalizacją.

To postulują rzemieślnicy z Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego

Postulaty rzemieślników z Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego trafią ostatecznie do kilku ministerstw

Postulaty rzemieślników dotarły do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Minister Marlena Maląg przekazała je dalej, do ministrów: finansów, zdrowia oraz klimatu i środowiska informując ich: „_(...) do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wpłynął Apel Walnego Zgromadzenia Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu. W Apelu przedstawiono postulaty dot. m. in. ustalenia stawek podatku od nieruchomości dla poszczególnych województw i powiatów, obniżenia stawki składki zdrowotnej, umożliwienia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości mieszkalnych oraz obniżenia cen energii elektrycznej i gazu. W związku z powyższym przekazuję Apel z uprzejmą prośbą o odniesienie się, zgodnie z właściwością resortu, do przedstawionych postulatów oraz udzielenie odpowiedzi wnioskodawcom._”