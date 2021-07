W Jajkowie w powiecie brodnickim 45-latek został zatrzymany przez policję za nadmierną prędkość. Okazało się, że popełnił przestępstwo

W środę, 7 lipca policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy w Jajkowie w gminie Brzozie w powiecie brodnickim dokonywali pomiaru prędkości samochodów. Przejeżdżający kierowca audi, którym okazał się być 45-letni mężczyzna z powiatu brodnickiego przekroczył w terenie zabudowanym prędkość o 55 km/h. Jak się okazało w trakcie kontroli, mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, w związku z czym łamiąc sądowy zakaz popełnił przestępstwo, za co grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. Sprawa trafi do sądu.