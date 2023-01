W Kikole podczas charytatywnych jasełek połączyli siły, by wspomóc chorego kolegę!

Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole przygotowała charytatywne jasełka „Miłość, która ubogaca!”, by wspomóc leczenie i rehabilitację jednego z uczniów.

We wtorek sala widowiskowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole była wypełniona po brzegi. Wszystko za sprawą charytatywnych jasełek pt. „Miłość, która ubogaca!”. To efekt zaangażowania społeczności szkolnej w pomoc jednemu z uczniów. Przed i po spektaklu uczniowie zbierali pieniądze do puszki, by przeznaczyć je na rehabilitację Bartosza Iwona.

Jasełka wystawiane są w ściśle określonej konwencji, ale te naprawdę były wyjątkowe. Organizatorzy wykazali się dużą pomysłowością, przygotowując widowisko słowno-muzyczne, które oglądało się z przyjemnością. Dużym atutem były brawurowo wykonane układy taneczne. Nie zabrakło też humorystycznych akcentów, odnoszących się do naszej rzeczywistości, której daleko do ideału. Warto pokreślić, że występowali uczniowie z młodszych klas. Na scenie zaprezentowały się dzieci z przedszkola z grupy Misie, do której uczęszcza Bartosz. On sam też zagrał rolę jednego z pastuszków. W przedstawieniu wystąpili uczniowie z klasy IV, Va i IIb.

W przygotowanie tego charytatywnego przedsięwzięcia zaangażowali się: Danuta Grębicka, Rafał Ługowski, Bernardyna Jasińska, Dorota Korzeniewska, ksiądz Piotr Kasprzak, Anna Kroplewska, Ilona Romanowska, Katarzyna Chojnacka, Marta Redmerska i Mariusz Budziński.