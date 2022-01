W Kujawsko-Pomorskiem kolej bez Plusa, ale i tak dużo się robi - uważa samorząd województwa

Zobacz wideo: 500 plus. Od lutego 2022 nowy nabór - wnioski tylko online

Nabór do II etap Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej Plus” do 2028 roku już się zakończył. W całym kraju złożono wnioski na 47 projektów o szacowanej wartości około 18 mld zł, które obejmują linie kolejowe o łącznej długości 1500 km. Wnioskodawcy złożyli do zarządcy infrastruktury (PKP Polskie Linie Kolejowe SA) dokumenty z opracowanym wstępnym studium planistyczno-prognostycznym.