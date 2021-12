Arriva wróci 12 grudnia na tory województwa! Całą środę trwały negocjacje Marek Weckwerth

Już się wydawało, że pożegnamy Arrivę, ale ta wróciła do negocjacji w sprawie przewozów kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim. W środę zawarto porozumienie. Arriva wraca! Marek Weckwerth

Jeszcze w środę rano docierały do nas sygnały, że niektórzy pracownicy spółki Arriva chcą się zwalniać z pracy. Nie widzieli już nadziei na to, że ich pociągi zostaną na torach regionu. Rankiem powiało optymizmem – marszałek Piotr Całbecki oznajmił, że Arriva wraca do negocjacji i jest szansa na pozytywne rozwiązanie. Do wieczora dograno szczegóły. Arriva wraca!