Jeśli kulig, to nie za samochodem! Grozi śmiercią lub co najmniej 300-złotowym mandatem Marek Weckwerth

Można zjeżdżać z górki, ciągnąć pociechy na sankach po ośnieżonym chodniku, ale nie wolno dla zabawy podczepiać ich do samochodu i jechać ulicą. Dariusz Bloch

Prognoza pogody na najbliższe dni daje pewne nadzieje na to, że uczniowie spędzający ferie w regionie będą mogli cieszyć się śniegiem, zwłaszcza we wschodniej części. Może więc w ruch pójdą sanki i narty. Pamiętać jednak trzeba, by nie narażać się na niebezpieczeństwo.