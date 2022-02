W Kujawsko-Pomorskiem możemy zaszczepić się przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby. Sprawdźcie gdzie i kiedy!

W województwie kujawsko-pomorskim możemy bezpłatnie zbadać się i zaszczepić przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby

Kilka placówek medycznych w województwie kujawsko-pomorskim współpracuje przy projekcie "Profilaktyka WZW typu B i C w województwie kujawsko-pomorskim" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego blisko 40 tys. osób z regionu będzie miało wykonane badania, dzięki którym sprawdzą, czy chorują na wirusowe zapalenie wątroby, a blisko 12 tys. mieszkańców zostanie zaszczepionych przeciw tej chorobie.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW typu B) to jedna z najgroźniejszych chorób zakaźnych człowieka. Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2019 r. nawet 296 mln osób na świecie chorowało na WZW typu B, a 820 tys. osób zmarło wskutek tej choroby. Do zakażenia dochodzi przez kontakt z zakażoną krwią, kontakty seksualne z zakażonymi, poprzez niejałowy ostry sprzęt medyczny (igły i narzędzia chirurgiczne) skażony krwią osoby zakażonej, poprzez dzielenie się sprzętem podczas stosowania narkotyków. Zakażone może także zostać dziecko w czasie porodu, gdy jego matka była zakażona. Objawy nie dają o sobie znać przez długi czas, a gdy już się pojawią, należą do nich m.in. złe samopoczucie, brak apetytu, zażółcenie skóry oraz białkówek oczu, ciemne zabarwienie moczu, zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Po upływie kilku lat WZW może doprowadzić do rozwoju marskości wątroby. Przewlekle zakażona osoba jest również narażona na ryzyko raka wątrobowokomórkowego.