W Kujawsko-Pomorskiem zarabiamy średnio 4126 zł na rękę miesięcznie. Macie tyle?

„Do osiedlowego sklepiku pilnie przyjmę. Stawka wyższa niż najniższa”. Tak zaczynało się ogłoszenie, na które w internecie natknęła się bydgoszczanka. Zadzwoniła pod wskazany numer.

No i się zdziwiła. Okazało się, że pracodawca oferuje 19,75 złotych brutto (niespełna 14 zł na rękę) na godzinę. Uznał, że to atrakcyjny pieniądz, bo przecież minimalna stawka godzinowa w 2022 roku wynosi 19,70 zł. Pracodawca proponował umowę zlecenie, odnawianą co miesiąc, łącznie przez 3 miesiące.