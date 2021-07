W lesie pod Brodnicą znaleziono pojemniki z klejami i lakierami. Poszukiwana jest osoba, która je wyrzuciła

We wtorek, 6 lipca ok. g. 13.30 w lesie przy ul. Olsztyńskiej w Karbowie w gminie Brodnica znaleziono pojemniki co do których istniało podejrzenie, że znajdują się w nich odpady niebezpieczne, mogące stwarzać zagrożenie chemiczne. Teren natychmiast został zabezpieczony przez Nadleśnictwo Brodnica, na którego terenie znajdowały się porzucone odpady. Na miejscu pracowali strażacy z dwóch zastępów Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatury w Toruniu oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy.

Jak się okazało, pojemniki były wypełnione klejami stolarskimi i lakierami, a jak przekazała nam asp. szt. Agnieszka Łukaszewska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy porzucone śmieci nie stwarzały zagrożenia dla środowiska.

W tej sprawie obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie o wykroczenie zaśmiecania lasu.