W Lipnie dzieci aktywnie spędzają wakacje – trzy miejskie instytucje połączyły siły! Małgorzata Chojnicka

Miejskie Centrum Kulturalne wraz z Miejską Biblioteką Publiczną oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lipnie połączyły siły, by przygotować wakacyjną ofertę dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Dla trzech grup uczestników zorganizowały bezpłatne dwutygodniowe zajęcia, które potrwają do połowy sierpnia. Poniedziałki i piątki są zarezerwowane na zajęcia sportowe, wtorki i czwartki na zajęcia artystyczne, a środy dzieci spędzają wśród książek. Tu mają się okazję przekonać, że czytanie może stać się fascynującą przygodę, a bibliotekę na pewno warto odwiedzać. Nikt się na pewno nie nudzi, bo prowadzący dokładają starań, by było ciekawie. Są gry i zabawy integracyjne, warsztaty plastyczne, kalambury, nauka szyfrowania, głośne czytanie, zmagania sportowe.