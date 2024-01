W Lipnie jeszcze można nacieszyć oczy świątecznymi iluminacjami. Jednak to już ostatnie chwile! Małgorzata Chojnicka

Już od wielu lat przed lipnowskim ratuszem stoi szopka. Jest w niej Święta Rodzina z małym Jezuskiem, ale także Trzej Królowie i zwierzątka. Mimo swej skromności takie miniaturowe Betlejem najlepiej przemawia do dziecięcej wyobraźni. Właśnie z tego miejsca w święto Objawienia Pańskiego o godz. 14.00 wyruszy Orszak Trzech Króli, który przejdzie ulicami miasta do kościoła Bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika. Wpisał się on już na dobre w lipnowską tradycję. Na placu Dekerta stoi też ogromna choinka z pięknymi bombkami oraz mniejsze drzewka z kolorowymi lampeczkami. Są też figury aniołów ze światełkami. W tym roku ze względu na prowadzoną inwestycję można było wykorzystać na świąteczne dekoracje tylko część placu. Jednak i tak po zapadnięciu zmroku robią one dobre wrażenie.