W Lipnie krew można oddawać dwa razy w miesiącu. Najbliższy termin 13 czerwca!

Krwiodawcą może zostać każdy zdrowy człowiek

Do tej pory nie stwierdzono ujemnych skutków oddawania krwi. Może dojść jedynie do chwilowych niedyspozycji, które szybko mijają. Przed oddaniem krwi trzeba zjeść lekkostrawny posiłek. Obecne metody poboru krwi są w pełni bezpieczne i całkowicie wykluczają ryzyko zakażenia.

Oddawanie krwi wykluczają m.in. nadciśnienie tętnicze i cukrzyca, a czasowa niezdolność występuje m. in. po wykonaniu tatuażu, depilacji kosmetycznej i usunięciu zęba. Panie nie mogą oddawać krwi też w czasie menstruacji i do trzech dni po jej zakończeniu.

Krew wykorzystywana jest głównie w leczeniu pacjentów onkologicznych, ginekologicznych oraz przy różnego rodzaju zabiegach operacyjnych, zwłaszcza ortopedycznych, a także podczas przeszczepów narządów. Zwiększone ilości krwi i jej składników potrzebne są również do leczenia małych dzieci i noworodków. Kolejną grupę pacjentów stanowią ofiary wypadków komunikacyjnych. Ciężkie urazy powodują, że dla ratowania życia człowieka konieczne jest przetoczenie od kilku do kilkunastu jednostek krwi i jej składników.

W Lipnie następna okazja do oddania krwi będzie 13 czerwca.