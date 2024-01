W Lipnie na Mieniu kaczek krzyżówek jest mnóstwo. Nie wolno dokarmiać ich pieczywem!

W Lipnie na Mieniu zimuje mnóstwo kaczek krzyżówek. Nie boją się one ludzi i śmiało podchodzą, by otrzymać jakiś smakołyk. Takie dokarmianie to szczególnie wielka frajda dla najmłodszych. Jednak trzeba to robić z głową i nie podawać ptakom pieczywa. Jest ono dla nich zabójcze! Polepszacze, a przede wszystkim sól bardzo im szkodzą. Można posypać im ziarna pszenicy i owsa, płatki owsiane, a nawet ugotowane, ale niesolone, warzywa.

- Przychodzę z synkiem nad rzekę od czasu do czasu, bo bardzo podobają mu się kaczki – mówi Monika Zwolińska, mama dwuletniego Szymona. – Posypujemy im karmę dla ptaków, bo wiem, że chleb im szkodzi.