Karmniki dla ptaków- - zdjęcia, inspiracje. Jak wysoko zamontować karmnik i co do niego wsypać? Agnieszka Romanowicz

Dokarmianie ptaków powinno się rozpocząć wtedy, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwi zwierzętom żerowanie. - Podczas bezśnieżnej, niemroźnej zimy, ptaki powinny radzić sobie same i korzystać z pokarmów, które znajdą w ich otoczeniu - uczulają przyrodnicy. Pixabay Zobacz galerię (29 zdjęć)

Jesień to dobry czas na odświeżanie i budowanie karmników. Ale jeszcze nie czas na karmienie ptaków. Co rok Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uczula na to, żeby karmić ptaki rozsądnie. Przypominamy podstawowe zasady i pokazujemy różne pomysły na karmniki. Zobaczcie w naszej galerii.