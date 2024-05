Przewodnik policyjnego psa pomógł w Inowrocławiu dzikim kaczkom

To była nietypowa interwencja z dobrym finałem. Do zdarzenia doszło w poniedziałek (6 maja) około godz. 9:00. Kierujący radiowozem policjant "patrolówki", asp. szt. Krzysztof Lamański, na co dzień przewodnik psa służbowego, przejeżdżał w rejonie parkingu ulicą Laubitza w Inowrocławiu.

Tam poprosił go o pomoc przypadkowy przechodzień, który wskazał na gromadkę dzikich kaczek. Kaczka z dziesięcioma małymi kaczuszkami przechadzała się w tym miejscu. Trzeba było im pomóc i o nie zadbać. Obaj zaangażowali się w ratowanie kaczej rodzinki. Wyłapali zwierzątka do kartonowego pudełka.

Następnie policjant przewiózł dzikie kaczki w rejon Kanału Parchańskiego i wypuścił do wody. Tam już ptaki są bezpieczne.