W Lipnie na moście uroczyście przekazano obraz Matki Bożej. Było to podniosłe wydarzenie! Małgorzata Chojnicka

Od czwartku obraz Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej jest w Lipnie. Najpierw dotarł do parafii Błogosławionego Michała Kozala Biskupa i Męczennika. W piątek wieczorem uroczysta procesja odprowadziła go do sąsiedniej parafii Wniebowzięcia NMP. Tam po nabożeństwie oczekiwania wyszła procesja, by powitać obraz. Jego zbliżanie oznajmiły sygnały wozów strażackich. Uroczyste przekazanie miało miejsce na moście.