W Lipnie w kościele Wniebowzięcia NMP odbył się odpust na Matki Boskiej Zielnej

Procesja z udziałem strażaków ochotników i harcerzy przeszła wokół świątyni. Poświęcono kwiaty i zioła, które przyniesiono do kościoła. Wierni sami przygotowują bukiety z kwiatów i ziół. Wystarczy przecież zerwać kwiaty z ogródka, dołożyć gałązkę majeranku czy cząbru i związać je wstążeczką, by tradycji stało się zadość.

W tradycji ludowej to Święto Matki Boskiej Zielnej. To dzień, podczas którego czuje się też schyłek lata, bo kończą się już żniwa. Już niewiele zboża zostało na polach i pomimo upałów czuje się nadchodzącą jesień! Niebawem rozpoczną się przygotowania do zasiewów. Szkoda tylko, że ta straszliwa susza tak bardzo daje się wszystkim we znaki. Pozostaje mieć nadzieję, że po zakończeniu żniw zacznie padać deszcz.