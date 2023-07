W lipnowskiej bibliotece przepięknie zakwitł kaktus. Krótko, ale cieszył oczy czytelników! Małgorzata Chojnicka

Od kilku lat w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie zakwita kaktus – Echinopsis Oxygona. Gdy pąk kwiatowy jest już duży, bibliotekarki przenoszą doniczkę do wypożyczalni dla dorosłych, by mogli go zobaczyć czytelnicy. Kwitnie krótko, bo zaledwie jeden dzień, ale efekt wart jest czekania! To kwiat jednej nocy, bo zakwita wieczorem i cieszy oczy tylko przez następny dzień. Płatki kwiatowe ma białe z lekkim odcieniem różu. Ten kaktus nie wymaga szczególnej pielęgnacji. Najważniejsze, żeby we właściwych warunkach przeszedł okres spoczynku. To pozwala mu zakwitnąć. W okresie zimowym wymaga sporadycznego podlewania, a wiosną i latem można go zasilać nawozem do kaktusów i sukulentów. W naturalnych warunkach rośnie m.in. w Brazylii, Urugwaju i Argentynie.