W lipnowskim WTZ odbył się konkurs talentów pod hasłem „Być jak gwiazda” Małgorzata Chojnicka

Warsztat Terapii Zajęciowej TPD proponuje uczestnikom różne wyzwania, która mobilizują ich do pracy nad sobą. Tak też było podczas konkursu talentów pod hasłem „Być jak gwiazda”. Niektórzy recytowali wiersze, a inni śpiewali piosenki. Każdy zadbał o odpowiedni strój, a w zasadzie o kostium i charakteryzację. Wszyscy zaprezentowali się na miarę swoich możliwości. Wiadomo, że zmagają się z różnymi ograniczeniami, ale warto podkreślić, że pięknie opanowali teksty nawet dość długich wierszy. Wyrecytowanie „Kaczki Dziwaczki” z pamięci nie jest przecież sprawą prostą, tak samo jak zaśpiewanie „Laleczki z saskiej porcelany”! Wykonali też wiele piosenek biesiadnych, przy których nogi same rwały się do tańca.