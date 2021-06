W Mariankach koło Rypina auto wypadło z drogi. Tym razem skończyło się na strachu

Do zdarzenia doszło we wtorkowy poranek 8 czerwca w Mariankach koło Rypina. O godz. 7.38 do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie wpłynęło zgłoszenie o wypadku. Do akcji wyruszyły dwa zastępy z JRG Rypin.

– Na miejscu strażacy zastali samochód osobowy marki Peugeot, który wypadł z trasy i znalazł się w przydrożnym rowie – tłumaczy Dariusz Łęgosz z PSP w Rypinie.

W groźnie wyglądającym zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Na miejscu dotarł zespół ratownictwa medycznego, który upewnił się, że nikt nie potrzebuje pomocy.