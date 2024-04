Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 29.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Grudziądz

Małe Lniska 1A, od 2 do 5, Sadowo 2, 67.

29.04 od godz. 8:30 do 13:00

powiat grudziądzki

Nicwałd od 5 do 16, od 48 do 55, 57, od 60 do 68, 76A, od 77 do 79, 81, od 87 do 89, 92, 95, 96, od 100 do 106, 109, 49/11, 49/9, 60/3, 63/15, Okonin 47, Pokrzywno .

29.04 od godz. 8:30 do 13:00

powiat wąbrzeski

Orzechowo od 1 do 5, 7, 8, 10, 12, od 15 do 17, od 34 do 36, od 41 do 43, 45, od 47 do 51, 54A, od 55 do 57, od 59 do 61, od 90 do 92, 95, 97, od 101 do 108, 231/3, 58/3, Orzechówko , Węgorzyn 1, od 3 do 8, 10, 11A, 12, 13, 16, 17, 17A, od 18 do 26, 29, 31, 34, 36, 37, 40, STA1, 136/1, 155, 44/2.

29.04 od godz. 8:00 do 12:00