W muzeum w Jaworzynie Śląskiej możemy podziwiać zabytkowe parowozy, wagony, urządzenia i budynki kolejowe [zdjęcia] Oprac. (AB)

W Jaworzynie Śl. znajduje się 150 zabytkowych pojazdów kolejowych - lokomotyw, wagonów i pojazdów specjalistycznych, dokumentujących historię techniki kolejowej w XIX i XX w. Obejrzymy tam też budynki i maszyny służących do obsługi i eksploatacji lokomotyw parowych. Fot. ZP Zobacz galerię (56 zdjęć)

Planując turystyczne eskapady na Dolnym Śląsku warto wpaść do Jaworzyny Śląskiej, gdzie mieści się ciekawe muzeum kolejnictwa. To wycieczka do świata dawnej kolei - do epoki pary.