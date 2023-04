Przebudowa stacji Bydgoszcz Zachód. W kierunku Piły wsiądziemy z nowych przystanków

Inwestycja będzie sfinansowana ze środków „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Wyłoniony w przetargu wykonawca przygotuje dokumentację projektową oraz zrealizuje prace budowlane na przystanku Bydgoszcz Zachód (linia kolejowa nr 18 Kutno – Piła Główna).

Jak wyjaśnia Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA - po przebudowie oba perony na przystanku będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów jadących w kierunku Piły i centrum Bydgoszczy. Będą nowe wiaty, ławki, poręcze do odpoczynku na stojąco, gabloty na informacje dla pasażerów i rozkłady jazdy oraz oznakowanie, które ułatwi orientację na przystanku.