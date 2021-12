W niedzielę 12 grudnia do Rypina przyjedzie pierwszy od lat pociąg pasażerski

W niedzielę około południa w Rypinie pojawią się wiceministrowie: Anna Gembicka i Jacek Ozdoba, którzy podsumują prace nad przywróceniem połączeń kolejowych m.in. do naszego miasta. Głos zabiorą także samorządowcy: burmistrz Rypina Paweł Grzybowski, starosta Jarosław Sochacki i burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński. Dla mieszkańców będzie przygotowany ciepły poczęstunek.

– Ponad dwie dekady czekaliśmy na to, żeby wspólnie powitać pociąg pasażerski – mówi burmistrz Rypina Paweł Grzybowski. – Wielu z nas pamięta czasy, gdy jeździło się słynnym pociągiem Łódź Kaliska – Gdynia na studia, do szkoły, na wakacje, do wojska. Teraz nasza determinacja i wsparcie samorządowców spowodowało, że już w najbliższą niedzielę 12 grudnia przywitamy pociąg dalekobieżny Flisak, który będzie jeździł trasą Katowice – Gdynia – Katowice. To ogromna szansa dla mieszkańców, żeby szybko dojechać nad morze czy do Płocka, bo tam też będzie ważny port przesiadkowy. To tylko początek, postaramy się o modernizację dworca.