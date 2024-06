W niedzielę hit w Bydgoszczy. W jakich składach pojadą Abramczyk Polonia i ROW Rybnik?

Już w piątek w Poznaniu zmierzy się z PSŻ, w zaległym meczu 5. rundy (przełożone z powodu opadów deszczu). Na starcie z bydgoską ekipą gospodarze szykowali powrót do składu Michaela Jepsena Jensena, ale ten ostatecznie został wypożyczony do Grudziądza. - Jednoznacznie pragniemy zaznaczyć, iż do wypożyczenia doszło na wyraźną prośbę samego zawodnika. Wyznając zasadę, iż z „niewolnika nie ma zawodnika” nie pozostało nam nic innego, jak tylko do prośby Michaela się przychylić - tłumaczył poznański klub swoim kibicom. - Jensenowi życzymy powodzenia w nowym klubie i dziękujemy za dotychczasową współpracę, a was drodzy kibice prosimy o gorący doping w piątkowym starciu. Chcemy urwać punkty silnej Polonii.