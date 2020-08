W niektórych sytuacjach abonamentu RTV nie trzeba płacić. Ten wyrok może być rewolucyjny!

Zaznaczamy, że abonament RTV nadal jest obowiązkowy. Każdy posiadacz odbiornika radiowo-telewizyjnego jest zobowiązany płacić miesięczną opłatę. Opłaty RTV w 2020 r. pozostają na poziomie sprzed pięciu lat: za radio 7 zł miesięcznie, za telewizor lub telewizor i radio 22,70 zł. Zatem roczny abonament RTV w 2020 r. to 84 zł za radio i 272,40 za telewizor lub telewizor i radio. Zapłacimy o 10 proc. mniej, jeśli zrobimy to z góry za większy okres niż miesiąc, oczywiście zniżka obejmie tylko ten okres.

Mężczyzna przekonywał, że to Poczta Polska powinna udowodnić, że dopełniono kilkanaście lat temu wszystkich formalności. Okazało się, że pocztowcy wszystkich kwitów nie mają, a to oni powinni udowodnić, że są podstawy do pobrania zaległych opłat. Sąd przyznał mu rację - podaje spidersweb.pl.