W okolicach Rypina policjanci zatrzymali jednego dnia trzech pijanych kierowców

W każdym wypadku stanowią oni zagrożenie na drodze zarówno dla siebie, jak i innych. Tylko w jeden dzień policjanci zatrzymali trzech takich niebezpiecznych kierowców.

Mimo ciągłych apeli policjantów, na naszych drogach, wciąż nie brakuje nietrzeźwych kierowców. Wczoraj (15.04.24) policjanci ruchu drogowego zatrzymali trzech takich nieodpowiedzialnych kierowców.

Pierwszy z nich został zatrzymany w Starorypinie Prywatnym. Był to 52-letni kierowca audi z powiatu brodnickiego, a w organizmie miał promil alkoholu. Drugi to 28-letni mieszkaniec Rypina. Mężczyzna kierował fordem, a w organizmie miał 3,5 promila alkoholu, został zatrzymany na terenie miejscowości Kwiatkowo. Kolejny to 41-letni rowerzysta z powiatu rypińskiego. Został zatrzymany w Sosnowie, a organizmie miał ponad dwa promile alkoholu.

Wszystkim zatrzymanym grożą poważne konsekwencje prawne oraz finansowe.